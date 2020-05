Kantar: 80 proc. kupujących w internecie deklaruje, że najczęściej wybiera Paczkomaty

"Cały czas się zmieniamy, m.in. wprowadzając nowe technologiczne rozwiązania w ramach naszej strategii GO Mobile!, pozwalającej zarządzać przesyłką z poziomu smartfona. Jak pokazują badania, jesteśmy doceniani przez naszych klientów - odsetek osób, które robiąc zakupy w Internecie, najczęściej wybierają Paczkomaty jako formę odbioru przesyłki, wyniósł aż 80%. To naprawdę świetny wynik na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest logistyka w naszym kraju. Bardzo cieszy nas popularność Paczkomatów także w mniejszych miastach i na wsiach. Paczkomat wyraźnie się zdemokratyzował, jest już pierwszym wyborem mieszkańców całej Polski, a nie tylko największych miast. Potwierdza to, że nasze diagnozy potrzeb użytkowników maszyn są bardzo dobre, a rozwijanie sieci Paczkomatów także poza największymi miastami było strzałem w dziesiątkę" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.