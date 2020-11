Karol Sadaj obejmie stanowisko country head Poland w Aion Banku

"Gdy Wojciech Sobieraj podzielił się ze mną wizją Aion Banku, bez wahania skorzystałem z okazji, aby z nim współpracować i pomóc w rozwoju działalności Aiona w Polsce. Pasjonuje mnie budowa marek, ale przede wszystkim wierzę w to, co Aion stara się osiągnąć by zmienić bankowość. Większość Polaków wie, że bankowość może być skomplikowana, czasochłonna i kosztowna. Aion oferuje coś innego - łatwego, w pełni przejrzystego, co sprawia, że twoje pieniądze w końcu dla ciebie pracują. Miałem szczęście zapoznawać Polaków z nowymi, innowacyjnymi usługami, które usprawniły ich życie i jestem przekonany, że Aion zmieni sposób myślenia Polaków o bankowości" - dodał Sadaj.