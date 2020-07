"Rozwiązanie Click&Collect wyróżnia bezpieczeństwo, funkcjonalność, a także prostota. By skorzystać z usługi, wystarczy zarejestrować się w serwisie www.e-kaufland.pl, korzystając z adresu e-mail czy logując się przy pomocy konta w serwisie Facebook , Twitter lub Google lub też poprzez specjalną aplikację dostępną w App Store oraz Google Play. Po rejestracji klienci Kaufland zyskują dostęp do ponad 1 500 produktów sieci, w tym artykułów spożywczych i higienicznych, żywności dla zwierząt domowych czy produktów dla dzieci" - czytamy w komunikacie.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1 300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.