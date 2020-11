KE wszczęła postępowanie dot. 23 państw, w tym Polski ws. polityki audiowizual.

"Nowe przepisy UE mają na celu stworzenie ram regulacyjnych dostosowanych do ery cyfrowej, prowadzących do bezpieczniejszego, sprawiedliwszego i bardziej zróżnicowanego krajobrazu audiowizualnego. Wzmacniają ochronę widzów, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa osób najbardziej narażonych, tj. małoletnich, oraz rozszerzają przepisy dot. przeciwdziałania mowie nienawiści na platformy udostępniania wideo, zakładają także promocję różnorodności kulturowej w mediach audiowizualnych" - czytamy w komunikacie.