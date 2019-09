technologie 51 minut temu

KGHM ogłosił nabór do konkursu w ramach programu 'GovTech Polska'

KGHM Polska Miedź ogłosił nabór do konkursu w ramach programu "GovTech Polska", podała spółka. Program "GovTech - Aktywuj pomysły!" to rządowa inicjatywa, która zbliża do siebie największe polskie przedsiębiorstwa i firmy z sektora MŚP związane z branżą nowych technologii. Program wspomoże KGHM we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w Hucie Miedzi Głogów. KGHM poszukuje innowacji z zakresu analityki obrazowej z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Rozwiązanie ma pomóc w pracy służb utrzymania dróg na terenie huty.