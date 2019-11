Kino Polska TV miało 1,78 mln zł zysku netto, 3,34 mln zł zysku EBIT w III kw.

Wynik EBITDA grupy po trzech kwartałach wzrósł o 32,6% i wyniósł 55,3 mln zł (z czego 8,3 mln zł to pozytywny wpływ konsolidacji Stopklatki), wobec 41,7 mln zł rok wcześniej (w tym 1,6 mln zł stanowił udział w wyniku Stopklatki).

"Po trzech kwartałach 2019 roku obserwujemy dalszy wzrost znaczenia mniejszych kanałów naziemnych i tematycznych na rynku telewizyjnym. [...] Na koniec września 2019 roku udział naszych kanałów w oglądalności widowni komercyjnej wzrósł o ponad 2% rok do roku, podczas gdy oglądalność największych stacji spadła o 4%. Zoom TV jest jednym z liderów ósmego multipleksu. Od stycznia do września jego udział w oglądalności widowni komercyjnej wzrósł aż o 38% rok do roku. Dzięki temu przychody z reklam emitowanych w tym kanale wzrosły po trzech kwartałach prawie o połowę. Dobrze radzą sobie także Stopklatka TV i kanały FilmBox" - skomentował prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.