Kino Polska TV miało 18,54 mln zł zysku netto, 77,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

Przychody segmentu sprzedaży praw licencyjnych wzrosły o 483% r/r do 26,5 mln zł, co było efektem wzmożonej działalności sprzedażowej na rynku polskim oraz umowy zawartej przez Filmbox International Ltd. z SPI International BV (głównym akcjonariuszem Kino Polska TV) dotyczącej obsługi zakupu treści dla nowych kanałów Grupy SPI w Holandii.

"2019 rok był dla nas udany pod wieloma względami. Z jednej strony poprawiliśmy wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe, z drugiej - odnotowaliśmy rekordową oglądalność jako grupa. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników kanału naziemnego Zoom TV, który zwiększył swój udział w oglądalności widowni komercyjnej o prawie 33% w porównaniu z 2018 rokiem (SHR%, All 16-49). Swoją pozycję wśród kanałów naziemnych poprawiła również Stopklatka. Udział tego kanału w oglądalności widowni naziemnej telewizji cyfrowej wyniósł 1,88% (SHR%, All DTT 16-49). Ponadto umocniliśmy pozycję grupy na rynkach międzynarodowych" - skomentował prezes Bogusław Kisielewski , cytowany w komunikacie.

W 2019 r. grupa osiągnęła 1,97% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, co oznacza wzrost o 5,9% w porównaniu z 2018 r. Średnia liczba widzów, którzy w każdej minucie ubiegłego roku oglądali którykolwiek z kanałów grupy wyniosła 45,5 tys. - to o 3,2% więcej niż rok wcześniej (AMR, All 16-49). W 2019 r. wydłużył się też średni czas oglądania (ATS, All 16-49) wszystkich stacji z portfolio Kino Polska TV w porównaniu z 2018 r.