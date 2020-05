Kino Polska TV miało 4,2 mln zł zysku netto, 20,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020

"Pierwszy kwartał tego roku był dla nas bardzo udany, mimo że globalna gospodarka zaczęła już odczuwać pierwsze efekty pandemii koronawirusa. Odnotowaliśmy ponad 12-procentowy wzrost udziału naszych kanałów w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49) w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 roku. Dużym zainteresowaniem widzów cieszyły się nasze kanały filmowo-serialowe, szczególnie Kino Polska, który urósł o ponad 30% rok do roku. Jesteśmy również zadowoleni z wyników reklamowych. Stopklatka zwiększyła przychody o 24% rok do roku, zaś o 15% urósł reklamowo kanał Zoom TV" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.