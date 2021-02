Kino Polska TV miało wstępnie 26,28 mln zł zysku netto w 2020 r.

"Pomimo trudnego 2020 roku zanotowaliśmy wyższą sprzedaż reklam w segmentach kanałów filmowych marki FilmBox, kanały Kino Polska oraz Stopklatka, choć dynamika wzrostu różnie kształtuje się w przypadku poszczególnych kanałów. To dowód na to, że nasza oferta programowa trafia w oczekiwania widzów, co przekłada się na rosnącą oglądalność i zainteresowanie reklamodawców czasem antenowym na tych kanałach" - dodał Kisielewski.