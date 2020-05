Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny potencjał esportu

"Jeśli chodzi o rynki międzynarodowe, to z kanałami marki FilmBox jesteśmy już aktywnie obecni w 40 krajach świata. FilmBox to płatne kanały premium, które generują przychody z opłat od operatorów kablowych i platform cyfrowych. Myślimy jednak o stopniowym wprowadzaniu modelu mieszanego, w którym oprócz emisji przychody będzie generować również reklama. Od 2019 roku taki model z powodzeniem działa na rynku czeskim. W 2019 roku przychody z rynków międzynarodowych stanowiły niespełna 40% przychodów całej Grupy. Naszym celem jest, by co najmniej połowa przychodów pochodziła spoza Polski" - podsumował prezes.