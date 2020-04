KIR, PKO BP porozumiały się ws. darmowego e-podpisu mSzafir do końca czerwca

KIR udostępnia to rozwiązanie w wersji umożliwiającej jednorazowe użycie, tj. do podpisania pojedynczego dokumentu oraz z długim terminem ważności - rocznym lub dwuletnim, z wybranym limitem podpisów.

"Przed wydaniem certyfikatu jednorazowego konieczne jest potwierdzenie tożsamości jego użytkownika. Weryfikacja tożsamości odbywa się zdalnie, bez wychodzenia z domu, przy pomocy bankowości elektronicznej. Obecnie, z tej opcji mogą korzystać klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo. Co istotne, do końca czerwca dla tych klientów usługa pozostaje bezpłatna. Aby ułatwić dostęp do mobilnej wersji podpisu elektronicznego jak najszerszej grupie klientów, wydłużona zostaje - także do końca czerwca - promocyjna oferta na zakup dowolnego pakietu podpisów mSzafir z 30-proc. rabatem" - podano także.