KIR rozliczył 149,9 mln transakcji o wartości 437,5 mld zł w czerwcu

"W czerwcu 2019 r . w systemie Elixir rozliczono 149,9 mln transakcji, obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 437,5 mld zł. W tym samym okresie 2018 r. KIR przetworzył 153,3 mln komunikatów, których wartość wyniosła 431 mld zł. W ujęciu rocznym, liczba transakcji zmalała o 2%, co wynikało z mniejszej liczby dni rozliczeniowych, natomiast wartość wzrosła o 1,5%. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 10 czerwca - 14,3 mln transakcji o wartości 27,3 mld zł. Łącznie w II kw. 2019 r. w systemie Elixir zrealizowano 477,2 mln transakcji o wartości 1,4 bln zł. W porównaniu z II kw. 2018 r. liczba transakcji wzrosła o 4%, a wartość o 9%" - czytamy w komunikacie.

W systemie Euro Elixir, w czerwcu 2019 r. rozliczono 3,07 mln transakcji o wartości 17,49 mld euro. W czerwcu 2018 r. zrealizowano 2,6 mln komunikatów, których wartość wyniosła 14,9 mld euro. Oznacza to, że rok do roku liczba transakcji wzrosła o 19%, a wartość o 17%. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 14 czerwca - system przetworzył wówczas 181,8 tys. transakcji o łącznej wartości 1,02 mld euro. W II kw. 2019 r. w systemie Euro Elixir zrealizowano 9,8 mln transakcji o wartości 55,5 mld euro. Wobec analogicznego okresu 2018 r. liczba transakcji wzrosła o 27%, a wartość zwiększyła się o 26%, podano również.

"W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w czerwcu br. rozliczono 2,11 mln transakcji o wartości 3,4 mld zł. W czerwcu 2018 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 944,1 tys. transakcji o wartości 2,4 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do czerwca 2018 r. zwiększyła się o 123%, a wartość wzrosła o 43%. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 10 czerwca - przetworzono wówczas 124,35 tys. przelewów natychmiastowych - to najlepszy wynik dzienny odnotowany od początku funkcjonowania systemu. Natomiast najwyższą w miesiącu dzienną wartość transakcji zrealizowano 28 czerwca - 234,15 mln zł. W II kw. 2019 r. w systemie Express Elixir rozliczono łącznie 6,12 mln transakcji o wartości 10,5 mld zł. W porównaniu do II kw. 2018 r. liczba transakcji wzrosła o 127%, a wartość o 51%" - podsumowano.