Klabater: 'Crossroads Inn' na 3 miejscu globalnej sprzedaży na Steamie

"Crossroads Inn to nasz kluczowy tytuł w 2019 r. Stream z gry, prowadzony na kanale Crossroads Inn przez kilka godzin po premierze, na bieżąco oglądało ponad trzy tysiące graczy z całego świata - to doskonały wynik, potwierdzający zainteresowanie naszym tytułem. W tej chwili zespół tworzący grę podzielił się na dwa mniejsze teamy. Pierwszy z nich pracuje na bieżąco nad pierwszymi uwagami zgłoszonymi przez odbiorów - jeszcze dziś pojawi się patch do gry, który będzie zawierać między innymi wersję niemieckojęzyczną gry oraz wersję na Linuxa. Drugi zespół rozpoczyna prace nad nową zawartością obiecaną graczom po premierze" - powiedział członek zarządu Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Obecnie gra znajduje się na trzecim miejscu regionalnej sprzedaży, a jej trzy edycje zajmują pierwsze miejsca w kategorii New & Trending.

Spółka zadeklarowała długotrwałe wsparcie dla gry po premierze w formie płatnych i bezpłatnych dodatków (DLC). Płatne wniosą do gry nowe mechaniki, bezpłatne DLC będą zawierały nowe elementy wystroju wnętrza, tekstury i zasoby.

"Tak jak zapowiedzieliśmy, będziemy rozwijać nasz projekt przez długi czas po premierze. W perspektywie roku zamierzamy wydać cztery dodatki płatne wnoszące do gry nowe mechaniki oraz elementy rozgrywki, oraz cztery bezpłatne DLC, zawierające elementy dekoracyjne i obiekty użytkowe. Planujemy również bezpłatne dodatki w postaci pakietów nowych bohaterów niezależnych do gry oraz cokwartalne wydarzenia dla społeczności, związane z różnymi świątecznymi okolicznościami" - dodał Gembicki

"Crossroads Inn" to produkcja dla wymagających graczy, którzy cenią sobie samodzielne rozwiązywanie problemów, wyzwania i konieczność stałego szlifowania swoich umiejętności w starciu z ekonomią i środowiskiem gry. W zależności od wyboru trybu rozgrywki, gracz będzie mógł zarówno spróbować swoich sił w ,,zwykłym" symulatorze gospody, jak również wcielić się w protagonistę fabularyzowanej kampanii, gdzie zarządzanie tawerną jest tylko środkiem do poznania historii oraz jednego z jej kilku możliwych zakończeń.

W pierwszej połowie przyszłego roku, z zapowiedzianych już publicznie gier, spółka planuje wydanie "Help Will Come Tomorrow" - ambitnej gry, nawiązującej narracyjnie do produkcji studia Polyslash - "We.The Revolution". Tytuł pokaże zjawiska walk klasowych, gdzie tłem będą dramatyczne czasy rewolucji październikowej. Produkcja odbywa się na wszystkie obecne platformy sprzętowe, podano także.

Kolejną grą w portfolio wydawniczym Klabatera w 2020 roku będzie produkcja rosyjskiego studia Mandragora Skyhill: "Black Mist".

"Tytuł ten nawiązuje do najlepszych wzorców kina akcji z ostatnich lat takich jak: seria Szklana Pułapka, Porwana, czy John Wick. W grze będziemy musieli się zmierzyć z tajemniczą organizacją terrorystyczną, która nie dość, że opanowała apartamentowiec, w którym mieszkamy, to prawdopodobnie stoi także za nagłym zniknięciem córki głównego bohatera. Duszna atmosfera odciętego od świata zewnętrznego osiedla, okrutni porywacze, tajemnicza czarna mgła, staną na drodze naszego bohatera, który walcząc o życie własne i swoich bliskich będzie mógł też rozwiązać tajemnicę stojącą za wydarzeniami, które doprowadziły do upadku kompleksu Skyhill" - powiedział dyrektor marketingu Łukasz Mach, cytowany w komunikacie.

W produkcjach, których wydanie planowane jest w 2020 roku znajdują się również dwa projekty oparte o licencje pozyskane przez spółkę od Discovery Networks. Mowa o The Moonshiners: Official video game oraz The Animal Planet: Managerie. Obie gry oparte są o produkcje telewizyjne znane z anteny Discovery oraz Animal Planet. W obu wypadkach będą to projekty z gatunku symulatorów, wzbogacone o rozbudowaną narrację fabularną.

"Kluczowym dla tych tytułów jest gwarantowane przez Discovery Networks wsparcie medialne oraz silne międzynarodowe marki cieszące się popularnością na całym świecie" - dodał Łukasz Mach.

Jednocześnie Klabater pracuje nad grą o roboczym tytule "Cyrk".

"Produkcja wpisuje się w cykl zainicjowany przez "We.The Revolution" oraz "Help Will Come Tomorrow". Tym razem z zalanych krwią ulic Paryża i mroźnych syberyjskich bezdroży gracz zostanie przeniesiony do Ameryki u schyłku XIX wieku, a jego rolą będzie zarządzanie wędrowną trupą teatralno-cyrkową. Klabater zakończył już etap prototypu i rozpoczyna etap prac alfa. Wraz z początkiem przyszłego roku poda do informacji publicznej oficjalny tytuł i podstawowe informacji o produkcji" - podsumowano w materiale.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka notowana jest na NewConnect.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące