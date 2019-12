Klabater: Koszty zw. z wydaniem 'Big Pharma' na konsole zwróciły się w tydzień

Tytuł zadebiutował na Xbox One 4 grudnia, dzień później był także dostępny na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Producentem gry jest Twice Circled.

"Po sukcesie 'Crossroads Inn', naszego debiutanckiego tytułu, który w tydzień od premiery odzyskał wszystkie koszty produkcji, z radością informujemy, że ponownie udało nam odzyskać w siedem dni środki, które zainwestowaliśmy w porting i marketing kolejnej gry. 'Big Pharma' to mocna marka znana z PC, dzięki temu wielu graczy konsolowych miało pewność, że kupuje dopracowany i uznany tytuł. Bardzo nas cieszy ten wynik, potwierdza on słuszność naszej strategii portingowej polegającej na wydawaniu popularnych gier strategicznych i symulacji, które już wcześniej odniosły sukces na PC. To element naszej strategii, która zakłada, że porting opieramy głównie na uznanych, 'bezpiecznych' markach" - powiedział Michał Gembicki z zarządu spółki Klabater, cytowany w komunikacie.