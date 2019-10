Klabater liczy na bardzo szybki zwrot środków zainwestowanych w Crossroads Inn

"Pierwsze opinie graczy potwierdzają, że symulator tawerny jest ambitną produkcją, z którą trzeba nauczyć sobie radzić. Nie jest to prosta gra. W zależności od wyboru trybu rozgrywki, gracz może spróbować swoich sił zarówno w ,,zwykłym" symulatorze gospody, jak również wcielić się w protagonistę fabularyzowanej kampanii, gdzie zarządzanie tawerną jest tylko środkiem do poznania historii oraz jednego z jej kilku możliwych zakończeń" - ocenił Gembicki.

"Tak jak zapowiadaliśmy, premiera gry nie jest jej końcem, a dopiero początkiem. Mamy plan na długofalowe budowanie Crossroads Inn. Będziemy regularnie wspierać nasz tytuł, poprzez wprowadzanie bezpłatnych i płatnych dodatków (DLC). Płatne wniosą do gry nowe mechaniki, bezpłatne będą zawierały nowe elementy wystroju wnętrza, tekstury i zasoby. Szykujemy też wprowadzenie nowych bohaterów niezależnych do gry oraz cykliczne, kwartalne wydarzenia dla społeczności, związane z różnymi świątecznymi okolicznościami. Długotrwałe działania, które zaplanowaliśmy, mają doprowadzić do rozwoju naszego symulatora tawerny, a wraz z nim do zwiększenia zysków Klabater" - podsumował członek zarządu spółki.