Klabater przesunął premierę 'This is the Zodiac Speaking' na 15 października br.

Klabater przesunął datę premiery gry "This is the Zodiac Speaking" w wersji na PC i w wersji na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch na 15 października br., podała spółka.