Klocki Lego sprzedają się lepiej, ale firma zarabia mniej. Dużo inwestuje

Sprzedaż detaliczna Lego w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 wzrosła o 5 proc. Przełożyło się to na 14,8 mld duńskich koron przychodu. Daje to ponad 8,5 mld zł. Co ciekawe, firma wcale więcej nie zarabia. Zysk netto w rok spadł o 12 proc. i wyniósł 2,7 mld koron (około 1,5 mld zł).