KNF może zablokować "żelazną miotłę". Zamieszanie wokół nowego prezesa GPW

Nowego prezesa GPW zablokuje KNF?

Powołaniu nowego prezesa przyjrzała się wyborcza.biz. Jak podaje, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i Izba Domów Maklerskich zgłosiły swoje uwagi do kwestii, że nazwisko nominata Skarbu Państwa poznały w dniu jego nominacji. Sama kandydatura też miała nie być z nimi konsultowana, a ponadto miało dość do niesnasek między przedstawicielami państwa a drobnymi inwestorami.

To jednak dopiero może być wierzchołek góry lodowej. Tomasz Bardziłowski swego czasu był bowiem wiceprezesem Vestor DM. Podmiot ten wzbudził wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego, która w 2019 r. cofnęła mu licencję na prowadzenie działalności maklerskiej, a dodatkowo nałożyła na niego 1,7 mln zł kary .

Ile wiedział wiceprezes?

Wyborcza.biz podkreśla przy tym, że Tomasz Bardziłowski nie został wymieniony w komunikacie regulatora z imienia i nazwiska. Z funkcji wiceprezesa 31 stycznia 2019 r., a więc na kilka miesięcy przed decyzją KNF. Jednak pełnił ją od 2012 r., a więc w czasie, gdy dochodziło do zakwestionowanych przez KNF działań.

Dziennikarze zwrócili się do nowego prezesa GPW o komentarz w sprawie jego pracy w czasie wiceprezesury w Vestor DM. Jednak do czasu publikacji artykułu nie udzielił on odpowiedzi.