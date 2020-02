KNF nakłada karę na prezesa Wilbo SA. 300 tys. zł

"Raporty okresowe służą ocenie sytuacji biznesowej i ekonomicznej spółki oraz pozwalają porównać jej kondycję z sytuacją innych spółek, aby świadomie podjąć decyzję co do zaangażowania środków w papiery wartościowe spółki. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może stanowić podstawę do podjęcia przez te osoby decyzji inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie KNF.