Propozycja unijnego budżetu nie przejdzie. Coraz bardziej napięta atmosfera przed szczytem

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, we wtorek Michel spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim oraz reprezentantami głównych frakcji europarlamentu. Jednak efekt spotkania trudno uznać za satysfakcjonujący. - To niedopuszczalne, by żądania Parlamentu Europejskiego nie zostały uwzględnione w żadnym z działów wieloletnich ram finansowych - powiedział po rozmowach wiceszef Europejskiej Partii Ludowej Siegfried Muresan.

Jak podaje PAP, wysokiej rangi źródła z KE ostrzegły we wtorek, że bez porozumienia ws. budżetu nie będzie możliwe działanie na podstawie tzw. prowizoriów budżetowych. Dzieje się tak, jeśli nie ma porozumienia ws. rocznych budżetów. W przypadku siedmiolatki nie ma jednak do tego podstaw prawnych, co oznacza, że nie można przeznaczać ani jednego euro na nowe projekty czy programy. - Taki scenariusz to byłby horror i katastrofa - mówi źródło.