KODA Bots liczy na podwojenie skali biznesu w 2020 r.

"Mamy za sobą wspaniały rok pełen doświadczeń płynących z pracy dla liderów w swoich branżach. Zamknęliśmy go 40 wdrożeniami. Łącznie mamy ich ponad 70. W 2020 roku zamierzamy urosnąć co najmniej dwukrotnie pod względem przychodów. Pracujemy nad kolejnymi wdrożeniami, rozwojem platformy o nowe funkcje i, co się z tym wiąże - szukamy talentów do zespołu developerskiego, działów Customer Success i Project Managementu" - powiedział ISBtech Pełechaty.