Kolejny prezes z czasów PiS może mieć kłopoty. Może nie otrzymać absolutorium za rok 2023

Karol 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To zwykła niszczenie ludzi z PiS. Daniel Obajtek był znienawidzony bo osiągał dla SP gigantyczne przychody i też nie dostał absolutorium tylko dlatego żeby nie dostał nagrody 1300 tys zł To samo jest z prezesem GPW tylko upokorzyć a najlepiej zamknąć do więzienia. PiS ma nauczkę rządzili 8 lat i nie potrafili zamknąć Tuska za poprzednie rządy, więc pokazał im jak to się robi. Tusk jak przestanie rządzić to tak jak Giertych wyjedzie za granicę a tam Niemcy go obronią bo cały czas działa na ich korzyść.