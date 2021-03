Komentarz rynkowy. Zatrudnienie w USA odżywa

Wzrost zatrudnienia w USA za luty wyniósł 379 tys. osób. Jest to świetny odczyt biorąc pod uwagę oczekiwania na poziomie 182 tys. oraz poprzednią publikację na poziomie 166 tys. Stopa bezrobocia dzięki temu lekko drgnęła w dół do poziomu 6,2 proc. Oczywiście według wyliczeń wciąż brakuje ok. 9,5 mln miejsc pracy utraconych przez pandemię.

Wobec tego polityka monetarna Fed powinna pozostać niezmienna. Na to wskazuje również sam szef Rezerwy Federalnej, czyli Jerome Powell. Przy tym wszystkim mamy oczywiście relatywnie wysoki wzrost płac na poziomie 5,3 proc. r/r. Oczywiście przy wzroście zatrudnienia możemy zauważyć pewne wyhamowanie dynamiki, ale nie będzie to wcale oznaczało wyhamowania presji na wzrost inflacji. Oczywiście Fed próbuje za wszelką cenę te sygnały zmarginalizować.

Tymczasem OPEC+ decyduje się na utrzymanie produkcji bez zmian, co oznacza utrzymanie presji wzrostowej na ceny. Ropa znajduje się już najwyżej od 2018 czy 2019 roku, w zależności od benchmarku. Tak wysokie ceny to oczywiście źródło wszelkich podwyżek związanych z kosztami transportu, czy produkcji wielu rzeczy na świecie, przy których wykorzystywana jest ropa.

Biorąc pod uwagę teorie ekonomiczne, wyższa inflacja to niższe wyceny wskaźników ceny do zysku. A te nie wynikają z wyższych zysków, a niższych cen. Do tego wszystkiego dochodzi słaby złoty. Szef NBP Adam Glapiński wskazał, że nie ma absolutnie co myśleć o podwyżce stóp procentowych.