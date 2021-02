Komputronik: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał decyzję UCS

"Spółka informuje o doręczeniu decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2021 r., utrzymujących w mocy ww. decyzje wydane przez UCS i określające dla spółki w podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. - nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy emitenta w kwocie 421 470 zł, za kwiecień 2014 r. - zobowiązanie podatkowe w kwocie 2 261 699 zł, podatek od towarów i usług do zapłaty za marzec 2014 r. w kwocie 2 623 897 zł i za kwiecień 2014 r. w kwocie 2 519 098 zł, za maj 2014 r. - nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w kwocie 5 249 336 zł i do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0,00 zł oraz podatek od towarów i usług do zapłaty za maj 2014 r. w kwocie 6 199 823 zł. Efektem zastosowania się przez spółkę do powyższych decyzji byłaby konieczność uzupełnienia kwot podatku od towarów i usług, za okresy: marzec, kwiecień, maj 2014 r., co w sumie szacunkowo wyniosłoby 39,2 mln zł +

ustawowe odsetki" - czytamy w komunikacie.