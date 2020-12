Komputronik: UCS określił o 1,34 mln zł wyższy podatek dochodowy za r.fin. 2014

"Wynikająca z powyższej decyzji podatkowej UCS kwota nieuiszczonego zobowiązania podatkowego za rok podatkowy 2014, to jest 1 341 156 zł, nie jest znaczna w stosunku do przychodów emitenta i jego grupy kapitałowej. Ponadto, ze względu na fakt, że zobowiązanie to powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec emitenta, będzie ono [...] objęte układem, którego zawarcie jest celem prowadzonego wobec Emitenta postępowania sanacyjnego i jego spłata będzie podlegać warunkom tego układu" - czytamy dalej.