giełda 39 minut temu

Konferencja 'Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market' 29 V w MPiT

W środę, 29 maja, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbędzie się konferencja "Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market". Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, którzy chcą zaistnieć lub zwiększyć swoją obecność na skandynawskich rynkach. To także doskonała okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.