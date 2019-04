Konsorcjum Ursus Bus wezwane do zapłaty kary umownej przez MZK Zielona Góra

"Do spółki wpłynęły wezwania kierowane do konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzą: Ursus Bus S.A. i Ursus S.A. do:

1) wykonania zobowiązania - do realizacji pozostałej do wykonania części umowy nr 7/UE/JRP/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. pn. "Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich", która została zawarta pomiędzy miastem Zielona Góra - Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze, a konsorcjum Ursus Bus, tj. do dostawy 4 sztuk autobusów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 r. pod rygorem odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części;