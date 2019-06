Kool2Play celuje w debiut na NewConnect na przełomie 2019 i 2020 roku

"Celujemy w debiut na NewConnect na przełomie roku . Wcześniej rozważamy pozyskanie finansowania od inwestorów giełdowych na realizację naszych projektów - gier 'Uragun' i 'State of Mind '" - powiedział Marzęcki na spotkaniu z dziennikarzami.

Znane dotychczas z produkcji casualowych gier na platformy mobilne, Kool2Play skupiać się będzie na tworzeniu gier na PC, Xbox, PlayStation i Nintendo Switch , przy czym każda z produkcji ma cechować się rozległą warstwą fabularną, nawiązującą do wyzwań stojących przed ludzkością w czasach błyskawicznego rozwoju technologii.

"Uragun" to pierwsza gra warszawskiego studia Kool2Play, która wyjdzie na platformy stacjonarne. Jej premiera zapowiadana jest jeszcze na ten rok. Produkcja rozbudowanych gier na PC oraz konsole to jeden z elementów nowej strategii.

"Jesteśmy wielkimi fanami serialu 'Black Mirror' oraz twórczości Philipa K. Dicka i Yuval Noah Harariego, więc nasze gry będą krążyły właśnie wokół tematów poruszanych w tym serialu i twórczości tych właśnie autorów. Fascynuje nas to, jak postęp technologiczny wpływa na naturę człowieka, jak ją zmienia, jak uwypukla jej najciemniejsze, ale i najjaśniejsze strony. Czy technologia jest w stanie pomóc ludziom stać się lepszymi istotami, a może zdominuje nas i sprowadzi do roli źródła zasilania, jak w serii 'Matrix'? Czym stanie się człowiek w obliczu zbliżającej się fali dataismu czy transhumanizmu? Czy AI jest dobre bądź złe, tak jak ludzie, którzy je tworzą? To pytania, które nas fascynują i które chcemy zadać w naszych grach, a później odpowiedzieć na nie poprzez świetną zabawę" - wskazał Marzęcki.