Kool2Play pozyskał 1 mln zł na rozwój swoich gier

"Rozmowy z potentatem branży elektronicznej to dla nas ogromny zaszczyt, szczególnie że toczą się one jeszcze przed premierą naszego pierwszego projektu. Szybkie pojawienie się Uragun na największym światowym rynku byłoby czymś niesamowitym. Liczymy, że już niedługo będziemy mogli poinformować o sukcesie, jakim byłoby nawiązanie szerszej współpracy z Tencent" - dodał prezes.

W ostatnich miesiącach firma otrzymała dotację w programie sektorowym GameINN, w kwocie 1,6 mln zł. Projekt wsparty przez NCBiR nosi nazwę kodową Odbudowa, który będzie grą strategiczną z gatunku city builder. Ponadto w pierwszym kwartale 2020 roku Kool2Play planuje złożenie wniosku na dofinansowanie projektu City of Minds, jak również skompletowanie dokumentacji niezbędnej do procesu wejścia na giełdę New Connect, podsumowano w informacji.