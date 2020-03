Koronawirus. Castorama Polska przekaże 1 mln zł na walkę z epidemią

"Wiemy, jak trudna i wyczerpująca jest teraz praca osób, które każdego dnia troszczą się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Tysiące lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, ale również służb porządkowych staje każdego dnia do walki z epidemią. Jako firma odpowiedzialna wiemy, że naszą rolą jest wspierać służbę tych osób. Przekazane materiały to przede wszystkim środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt wykorzystywany przy zabezpieczeniu jednostek walczących z epidemią. Pomoc ludziom ratującym innych ludzi to nasza powinność w tym trudnym czasie" - poinformował dyrektor generalny Castorama Polska Sebastien Krysiak.