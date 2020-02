Koronawirus uderzył w koncern browarniczy. Spadek zysku będzie nawet 10-proc.

Epidemia koronawirusa doprowadziła do spadku popytu na piwa w Chinach. Zarówno Budweiser, jak i Corona oraz Stella Artois sprzedają się gorzej w Państwie Środka.

Jak podaje AB InBev, spadek zainteresowania browarami w Chinach, w połączeniu z oczekiwanym pogorszeniem się sytuacji na rynku brazylijskim, mogą doprowadzić do 10-proc. spadku zysku podstawowego ( EBITDA ) w pierwszym kwartale w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Akcje AB InBev spadły o 7,5 proc. do 57,25 euro w porannym otwarciu. To drugi najsłabszy wynik w indeksie wiodących europejskich akcji FTSEurofirst.

Jednak koncern nie załamuje rąk i wierzy, że karta niedługo się odwróci. - Nasza działalność opiera się (na osobach - red.) chodzących do restauracji, na życiu nocnym, na randkach. Naprawdę niedługo wszystko wróci do normy. Przygotowujemy się na wzrost słupków, gdy to nastąpi - powiedział dyrektor generalny koncernu Carlos Brito.