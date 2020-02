Koronawirus może pozamykać szkoły. Minister edukacji jednak podkreśla: na razie nie ma powodów do paniki

Minister podkreślał, że na razie nie ma powodów do paniki. Może być jednak tak, że w przypadku koronawirusa dojdzie do zamknięcia szkoły. - Dyrektor szkoły, jeżeli zobaczy, że był uczeń zarażony i choroba mogłaby się rozprzestrzenić, ma prawo zawiesić zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym - burmistrzem lub wójtem - powiedział minister w rozmowie z RMF.FM.

Samo podejrzenie wystarczyło, by odwołać zajęcia w zespole szkolno-przedszkolnym we wsi Mazańcowice w gminie Jasienica pod Bielskiem-Białą.Tam wójt podjął decyzję o odwołaniu zajęć do czasu, gdy będą znane wyniki badań jednej z nauczycielek, która wróciła z Włoch i zgłosiła objawy chorobowe.