Koronawirus. Polacy wracają z Włoch i jadą prosto do szpitala. Dużo ryzykują

- Przychodzą do nas i proszą o przebadanie. Na izbie zakaźnej jest tłoczno jak nigdy, to niebezpieczne. Ponieważ przebywają wśród ludzi z wirusami i mogą zachorować na inne choroby - dodaje rzeczniczka.

Średnio na izbie zakaźnej pojawia się ok. 18 pacjentów w ciągu doby. We wtorek było ich 35. Tacy pacjenci, którzy pojawiają się na wszelki wypadek, mogą przyczynić się do wzrostu zachorowań na grypę, bo siedzą w tej samej poczekalni, co chorzy. Nie ma tu oddzielnej poczekalni dla osób zdrowych, bo nie ma dla niej uzasadnienia.