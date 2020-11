Koszt noweli o elektromobilności dla firm to dodatkowe 13 mld zł w ciągu 10 lat

Projekt został skierowany do konsultacji i znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Doprecyzowuje m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz możliwość ich ustanawiania we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Zakłada też wprowadzenie uprzywilejowanych pasów ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu i utworzenie systemu ich wyznaczania.

"Ustawa wpłynie na zmniejszenie poziomu konsumpcji paliw płynnych i wzrost zużycia energii elektrycznej, co skutkować będzie zmniejszeniem wpływu do budżetu państwa z tytułu podatków paliwowych, gdyż tej różnicy nie pokryje wzrost konsumpcji energii elektrycznej (która z zasady ma być tańsza niż paliwa konwencjonalne)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Przyjęto, że w pierwszym okresie (od 2 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku) zostanie osiągnięty poziom ok. 32% autobusów ekologicznych w łącznej liczbie autobusów objętych zamówieniami. W drugim okresie (od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2030 roku) prognozowane jest osiągnięcie udziału ok. 40,6% tych autobusów. Docelowy udział ma - zgodnie z regulacjami unijnymi - wynieść jednak 46%, co oznacza, że w przypadku 5,4% autobusów w grę wchodziłby napęd inny niż energia elektryczna.