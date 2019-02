Kozłowski z DM Noble: Wezwania głównym impulsem wzrostu ceny akcji PCM

"Patrząc na kurs PCM widać, że wezwania były triggerem wzrostów kursu. Widać, że rynek odreagował po mocnych spadkach i fatalnych wynikach finansowych spółki . Cena za akcję na poziomie 18 zł to zdecydowanie więcej niż rejon 6 zł, czyli poziom, z jakiego startował kurs przed wezwaniami. Każdy inwestor powinien sam zdecydować, czy to dla niego zadowalający poziom na wyjście z inwestycji. Na pewno powinien wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym, jak spółka będzie sobie radzić, jeśli nie zostanie przejęta. Wydaje mi się, że w środowisku niskich stóp procentowych oraz mocnej konkurencji trudno oczekiwać znaczącej poprawy wyników" - powiedział Kozłowski w rozmowie z ISBnews.

Jak tłumaczył wówczas prezes Hitachi Capital Polska Eric van Vliet, decyzja o podwyższeniu ceny miała "usatysfakcjonować zarówno inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych". Według Hitachi, to atrakcyjna propozycja, która odzwierciedla wartość godziwą spółki i jest dobrą okazją dla akcjonariuszy do wyjścia z inwestycji. Istotne jest również to, że Hitachi to silny finansowo inwestorem strategicznym, który daje spółce szansę na lepszą przyszłość, podkreślał prezes.