KPMG i PZPM: Liczba rejestracji aut osobowych wzrosła o 1,9% r/r w I poł. 2019

<=3,5t) wzrosła o 8,1% r/r, samochodów ciężarowych o 11,3%, nowych przyczep i naczep o 0,7%, a autobusów o 8,1%.

"Pierwsza połowa br. to kolejny okres wzrostu w segmencie samochodów osobowych. Choć w porównaniu do poprzednich lat, kiedy to wzrosty oscylowały na poziomie kilkunastu procent, odnotowany obecnie pozostaje na poziomie kilku procent, jest to ciągle powód do zadowolenia, zwłaszcza wobec prognozowanego przez niektórych ekspertów spadku rejestracji" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Ogółem od stycznia do czerwca 2019 r. zarejestrowano 278,3 tys. nowych samochodów osobowych - o 1,9 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w tym okresie wyniosły 190,7 tys., co przełożyło się na nieznaczny wzrost 0,7%. Tymczasem w segmencie premium+ w I połowie 2019 r. zarejestrowano w Polsce 38,5 tys. nowych samochodów osobowych tj. 7,6% więcej w porównaniu do poprzedniego roku, podano także.

Pomimo, że w pierwszej połowie 2019 r. liczba rejestracji spadła w większości segmentów, wzrost zanotował segment kombivanów (+15%) oraz najliczniejszy segment małych i średnich SUV-ów (+11%). Popularne segmenty C i B były stabilne. Najgłębsze spadki odnotowano w kategorii małych i średnich MPV (-24%) oraz w segmencie D (-9%), dodano.

W pierwszej połowie 2019 r. liczba rejestracji samochodów dostawczych wyniosła 35,1 tys., czyli o 8,1% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Rejestracje samochodów ciężarowych zwiększyły się aż o 11,3% - w pierwszej połowie 2019 r. zarejestrowano 16,8 tys. sztuk. Rynek autobusów i autokarów zwiększył się o 8,1% - w pierwszej połowie br. liczba rejestracji w tym segmencie wyniosła 1 538 tys. sztuk. Do wzrostu całej grupy przyczyniły się minibusy i autobusy miejskie, które odnotowały wzrost kolejno o 21% i 12%, wymieniono w materiale.

"Wzrosty w segmencie pojazdów użytkowych w pierwszej połowie 2019 r. stanowią powód do zadowolenia. Tak dobra sytuacja została podbudowana przez wprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br., co przyczyniło się do skumulowania zakupów. Niestety, wyniki z drugiej połowy czerwca pokazały już znaczny spadek w tym segmencie - zwłaszcza pojazdów ciężkich" - ocenił Faryś.

W pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano też 10 485 motorowerów, co oznacza wzrost o 24,6% w porównaniu z I połową 2018 r. i 11 531 motocykli, co oznacza wzrost o 37,1% w porównaniu z 2018 r.

