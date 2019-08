"Trend ten z jednej strony potwierdza europejską, ale i światową tendencję spadku nowych rejestracji co jest tym bardziej istotne, że praktycznie całość produkcji samochodów osobowych kierowana jest na eksport. Co znamienne, trend ten nie dotyczy samochodów użytkowych. W pierwszej połowie produkcja tego typu pojazdów zwiększyła się w Polsce o prawie 21%. Wpłynęła na to zwiększona sprzedaż zarówno w UE, jak i w Polsce" - skomentował partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.