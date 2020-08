KPMG i PZPM: Rejestracje aut osobowych spadły o 35,4% r/r w I poł. 2020 r.

"W pierwszej połowie 2020 roku zarejestrowano w Polsce 179,8 tys. samochodów osobowych, co oznacza spadek o 35,4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Spadki dotyczą zarówno klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali 123,4 tys. pojazdów (spadek o 35,3%) oraz klientów indywidulanych, którzy nabyli 56,4 tys. nowych samochodów, o 35,6% mniej niż w I połowie 2019 roku. Producenci marek popularnych sprzedali w pierwszym półroczu 146,5 tys. pojazdów, co oznacza spadek sprzedaży o 38,9% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Segment marek premium+ poradził sobie z kryzysem lepiej. Producenci sprzedali przez pierwsze 6 miesięcy 33,3 tys. pojazdów tej klasy - o 13,6% mniej niż w I połowie 2019 roku. Klienci indywidualni w I połowie roku kupili 4 tys. aut z segmentu premium+, o 14,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Nieco gorzej w pierwszym półroczu wyglądają rejestracje marek premium+ wśród klientów instytucjonalnych - zakupili oni 29,2 tys. pojazdów, co oznacza mniejszą sprzedaż o

16,4% r/r" - czytamy w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę szacunki z początku pandemii, wyniki pierwszego półrocza nie okazały się aż tak złe jak się spodziewano, choć oczywiście we wszystkich kategoriach pojazdów odnotowano spadki rejestracji. Najlepiej poradził sobie segment premium i stosunkowo nieźle segment pojazdów dostawczych. To bardzo cieszy, bo samochody dostawcze służące firmom do przewozu towarów są swoistym barometrem stanu gospodarki. O ile segment samochodów dostawczych odnotował stosunkowo małe straty, o tyle pojazdy ciężarowe zostały dotknięte chyba największym spadkiem. Można w związku z tym wysunąć wniosek, że nie słabnie zapotrzebowanie na pojazdy realizujące transport miejski - np. firmy kurierskie - natomiast popyt na pojazdy długodystansowe jest bardzo niski. W tej sytuacji nie bez znaczenia pozostaje przegłosowany właśnie pakiet mobilności, który - jak się przewiduje - uderzy w polskich przewoźników. Ponadto, tak wysoki spadek sprzedaży pojazdów ciężarowych może oznaczać, że menedżerowie zarządzający firmami transportowymi

w Polsce spodziewają się spadku zamówień" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

W I połowie roku liczba rejestracji samochodów z napędami alternatywnymi była wyższa o 12,7% niż w tym samym okresie 2019 roku i wyniosła blisko 26,9 tys. pojazdów. Niezmiennie zdecydowanie więcej pojazdów z napędami alternatywnymi kupują klienci instytucjonalni (20,6 tys. aut) co przekłada się na 14,5% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Klienci indywidualni z kolei do końca czerwca 2020 roku kupili ponad 6,2 tys. aut z napędem alternatywnym - o 7,1% więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku., podano także.

"Segment pojazdów z napędami alternatywnymi jest jedynym, który rośnie w 2020 roku w Polsce. Chociaż dynamika wzrostu całego segmentu zaczyna zwalniać, na uwagę zasługują hybrydy, hybrydy typu plug-in oraz samochody w pełni elektryczne. W I półroczu 2020 roku Polacy zarejestrowali blisko 22,6 tys. pojazdów z napędem hybrydowym. Oznacza to wzrost o 28,7%. Bardzo dużą dynamikę wzrostu w omawianym okresie odnotowały hybrydy typu plug-in. Polacy kupili 1 370 aut tego typu, co oznacza wzrost o 210,7% r/r. Nad Wisłą rośnie również sprzedaż aut w pełni elektrycznych, do końca czerwca br. Polacy kupili ponad 1,1 tys. samochodów napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym, o 19,6% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku" - ocenił partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna, również cytowany w komunikacie.

W I połowie 2020 roku w Polsce zarejestrowano 8,1 tys. samochodów ciężarowych, co oznacza spadek o 51,5% w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku. Podobnej wielkości spadki (-50,9% r/r) dotyczą rejestracji przyczep i naczep - do końca czerwca br. zarejestrowano ich 6,9 tys., podano także.

W I połowie 2020 roku liczba zarejestrowanych nowych motocykli wyniosła 10 429 sztuk, czyli 9,6% mniej niż w I połowie 2019 roku. Jedynie motocykle typu sport (wzrost o 50%), supersport (wzrost o 7%) oraz ON/OFF (wzrost o 3%) zakończyły I półrocze br. ze wzrostami. Pandemia koronawirusa w Polsce wyhamowała jednak obserwowany wcześniej w 2019 roku i jeszcze na początku bieżącego, rozwój rynku motocykli w Polsce. Mimo tego, rezultaty dwóch ostatnich miesięcy (w maju wzrost rejestracji o 9,9% r/r, a w czerwcu o 22,8%) są już na znacznie wyższym poziomie niż przed rokiem. Wskazuje to na szybką odbudowę rynku w tej grupie pojazdów. Natomiast znaczący spadek rejestracji odnotowano wśród motorowerów, których w I połowie 2020 roku zarejestrowano 7 386 sztuk i był to poziom niższy aż o 29,6% w porównaniu z takim samym okresem w 2019 roku, podsumowano.

Tagi: handel detaliczny, transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące