KPMG, PZPM: Liczba rejestracji aut elektrycznych wzrosła o 79,7% r/r w I kw. br.

"Dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych. W I kwartale 2019 r. zarejestrowano ich 620 sztuk. Oznacza to wzrost aż o 79,7%. Co ciekawe Polacy rejestrują więcej aut z napędami hybrydowymi - w I kwartale br. liczba rejestracji w tej grupie zwiększyła się o 5,3% i wyniosła 6 tys. sztuk. Wśród nabywców aut z napędami alternatywnymi dominują klienci instytucjonalni, natomiast wśród klientów indywidualnych odnotowano spadek liczby rejestracji o 18%" - powiedział partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2019 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w segmencie premium+ wyniosła 19,3 tys. i była wyższa o 8,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Motorem wzrostu są klienci instytucjonalni, którzy zarejestrowali 17,6 tys. aut, co oznacza wzrost o 11,7% w porównaniu do ubiegłego roku, podano także.

W segmentach pojazdów użytkowych w I kw. 2019 r. zarejestrowano 17 tys. sztuk nowych samochodów dostawczych, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu do I kwartału 2018 r.; rejestracje samochodów ciężarowych zwiększyły się o 4,2% r/r, do poziomu 7,5 tys. sztuk; rynek nowych przyczep i naczep o masie całkowitej powyżej 3,5t wzrósł z kolei o 7,8% - w I kwartale zarejestrowano 7,4 tys. sztuk. Warto zaznaczyć, że o 15,2% spadła liczba rejestracji nowych autobusów i autokarów, których od stycznia do marca 2019 r. zarejestrowano 532 sztuki. Do spadku całej grupy przyczynił się zastój wśród autobusów turystycznych, czytamy dalej.