"Pierwszy kwartał 2019 r. był drugim z rzędu kwartałem, kiedy spadła liczba rejestracji samochodów osobowych w UE. W pierwszych trzech miesiącach tego roku sprzedało się o 3,3% mniej tego typu pojazdów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z uwagi na to, że niemal 100% produkcji z polskich fabryk jest eksportowane, mniejsza liczba wyprodukowanych pojazdów odzwierciedla w dużej mierze sytuację na rynku europejskim i niepewne obecnie nastroje, co do koniunktury gospodarczej w Europie. Jest ona przy tym istotna z uwagi na znaczenie chociażby dla producentów części motoryzacyjnych również w Polsce" - skomentował partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna, cytowany w komunikacie.