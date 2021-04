KPRM: Projekt ustawy o KSC pozostaje w uzgodnieniach międzyresortowych

"Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest na etapie uzgadniania po zgłoszeniu uwag na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Pojawiły się rozbieżności w stanowiskach dotyczących operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa. Dyskusje jeszcze trwają. Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska ten projekt będzie skierowany na komisję prawniczą i ostatnim krokiem przed skierowaniem projektu do parlamentu będzie przyjęcie projektu przez Radę Ministrów. W tej chwili nie jestem w stanie określić, nie uzgadniamy kalendarza posiedzeń Rady Ministrów, jedynie przekazujemy dokumenty. Czekamy na uzgodnienie pomiędzy ministerstwami, które zgłosiły uwagi na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Usunięcie rozbieżności umożliwi przekazanie projektu dalej do komisji prawniczej i do finalnego przyjęcia przez Radę Ministrów, co równolegle zainicjuje proces notyfikacji w Unii Europejskiej" - powiedział Kośla podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ochrony konkurencji i konsumentów.