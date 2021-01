KPT: Wartość polskiego rynku gier szacowana jest na ok. 2,49 mld zł w 2020 r.

Wartość polskiego rynku gier wzrosła do ok. 2,49 mld zł na koniec 2020 r. z ponad 2,23 mld zł rok wcześniej, podano w raporcie "Kondycja polskiej branży gier 2020", którego koordynatorem jest Krakowski Park Technologiczny (KPT). Według danych KPT, na początku marca 2020 r. w Polsce działało ok. 476 studiów deweloperskich, łącznie wydających każdego roku ponad 200 tytułów.