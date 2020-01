Kraków Airport miał 8,4 mln pasażerów w 2019 r., więcej o 1,6 mln r/r

"Grudzień jest wyjątkowym miesiącem dla lotniczych podróży. Święta Bożego Narodzenia i koniec starego roku to czas, gdy wzrasta ruch w Kraków Airport, podróżują rodziny z całego świata, by wspólnie usiąść przy wigilijnym stole. Właśnie do rodziny na święta aż z Miami PLL LOT przyleciał do Krakowa nasz 8-milionowy pasażer - 10-letni Staś. Uroczyste przywitanie niezwykłego gościa czyli 8-mln pasażera to ważna chwila w historii Kraków Airport. Cieszymy się z osiągnięcia tak znakomitych wyników, ale zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakie nas czekają, przed nami dalsza, wytrwała i konsekwentna praca nad dalszym rozwojem lotniska" - powiedział prezes Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.