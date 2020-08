KRD: 74% firm, które ogłosiły upadłość w I poł. 2020 r., było notowanych w KRD

Eksperci KRD przeanalizowali 286 firm, w stosunku do których sądy od stycznia do czerwca 2020 roku ogłosiły wnioski o upadłość. Zdecydowana większość z nich sygnalizowała wcześniej problemy finansowe. Pierwsze oznaki niewypłacalności w tych przedsiębiorstwach pojawiły się na rok przed ogłoszeniem upadłości.

"W rejestrze widniało wówczas 37% przyszłych bankrutów, mających już wtedy prawie 32 mln zł długu. Pół roku później odsetek takich firm wzrósł do ponad 53%. Kwota ich zadłużenia także wzrosła, do ponad 44,5 mln zł. Na trzy miesiące przed ogłoszeniem decyzji przez sąd w KRD widniało już prawie 64% takich firm, mających do spłaty ponad 48 mln zł długu. W dniu ogłoszenia upadłości prawie trzy czwarte upadających firm było wpisanych do naszej bazy danych" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.