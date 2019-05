Krzysztof Piątek i ZUS dali zarobić. Zaskakujące wyniki firmy Filipiaka

Najdroższy transfer Polaka w historii kosztował 35 mln euro. Tyle wynosiła kwota odstępnego od AC Milan dla Genoa CFC za Krzysztofa Piątka, króla strzelców Pucharu Włoch, a we włoskiej lidze ustępującego liczbą trafień tylko samemu Christiano Ronaldo. Mały procencik z tej kwoty trafił do Cracovii .

To klub należący do giełdowego Comarchu i ten podał kwotę w swoim raporcie kwartalnym. Chodzi o 7,3 mln zł "ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych". To niecałe pięć procent od głównej kwoty. Dzięki temu zamiast straty klub zakończył kwartał zyskiem 5,8 mln zł. To znaczna poprawa rok do roku, kiedy było 1,5 mln zł, ale na minusie.