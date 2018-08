Prezes Comarchu narzeka na zachodnie koncerny. Płacą za dużo, wymagają za mało i "nie są za mądre"

Fot. Comarch Pracodawcy z zachodu nie są mądrzy, ale pracownicy z Polski nie są rozpuszczeni - mówi prezes Comarch

Janusz Filipiak, prezes firmy informatycznej Comarch, mówi, że zachodnie koncerny mają zły wpływ na polski rynek pracy. - Proponują ludziom więcej pieniędzy i ściągają do swoich krajów. Najgorzej, że nic od nich nie wymagają - mówi Filipiak.

- Rynek psuje ludzi, zwłaszcza tych wysoko wykwalifikowanych - mówi w rozmowie z "Dużym Formatem" prezes Comarchu. Narzeka, że zachodnie firmy ściągają specjalistów, zwłaszcza z sektora informatycznego, ale potem niewiele od nich wymagają.

Czemu to robią? - Bo nie są za mądre - mówi Filipiak w "GW". Dodaje, że jego firma akurat na tym korzysta. - Moja firma, która jest słabsza kapitałowo, ma przez to przestrzeń do wzrostu - mówi.

Filipiak opowiada, że często spotyka w samolotach do Szwajcarii swoich były pracowników, którzy pracują dla miejscowych koncernów. - Mówią "dzień dobry panie profesorze", ale potem już tylko narzekają na pracodawców. Że głupi. Że szef ma 50 lat i na niczym się nie zna. To się pytam, "człowieku, to co ty tam robisz?". "Bo zarabiam dużo więcej niż u pana", odpowiadają - mówi prezes.

Jednak dodaje, że tacy specjaliści często wracają w końcu do Comarchu. - Nie chcą grać w piłkarzyki cały dzień. No bo ile można? - pyta Filipiak.

Prezes mówi więc, że korporacje z zachodu rozpuszczają pracowników, ale nie zgadza się z tezą, że to ludzie są dziś roszczeniowi. - Jak coś im nie odpowiada, to nie bawią się w roszczenia. Po prostu idą do pracy gdzie indziej - mówi w "Dużym Formacie".

