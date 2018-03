Janusz Filipiak zubożał o 50 mln zł. Kolejny słaby kwartał Comarchu

Fot. money.pl Janusz Filipiak z niepokojem może obserwować wyniki swojej firmy.

Po stratach Comarchu w trzecim kwartale ub.r. rynek oczekiwał, że to tylko chwilowy przestój. Nic bardziej mylnego. Końcówka toku choć wyszła na plus, to bardzo mały plus. Akcje spółki na giełdzie zaliczyły ostry spadek.

35,2 mln zł - tyle zarobił Comarch „na czysto” w czwartym kwartale ub.r. Oczywiście to lepiej niż strata 3,6 mln zł w poprzednich trzech miesiącach. Ale też specjalnie nie ma czym się chwalić, bo to drugi najgorszy kwartalny wynik od pięciu lat.

Dane rozczarowały analityków. Ci ankietowani przez PAP oczekiwali 48,2 mln zł zysku, czyli rzeczywistość okazała się o 26 proc. gorsza od oczekiwań. To główny powód spadku akcji w trakcie sesji giełdowej nawet do 153 zł, co jest najniższym kursem od sierpnia 2016 r. Potem odbiły w górę i o 13:30 są notowane po 158 zł (-8,4 proc.).

Janusz Filipiak, który z żoną ma 3,3 mln akcji, w ciągu jednego dnia zubożał w ten sposób o 48 mln zł.

Wynik netto za cały 2017 r. wyniósł zaledwie 44,6 mln zł, czyli 41 proc. mniej niż rok wcześniej. To najgorzej od czterech lat.

Być może dlatego Comarch silny nacisk postawił ostatnio na obsługę sektora publicznego, który dotychczas stanowił margines przychodów. Świadczy o tym wygrana przetargu na obsługę systemu informatycznego ZUS, gdzie ustalono według słów prezes ZUS o połowę niższą cenę, niż brało Asseco Poland.

Wybrane dane finansowe Comarchu (mln zł, skons.) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 350,0 372,4 -6,0 1101,6 1112,8 -1,0 Zysk operacyjny EBITDA 49,3 86,8 -43,2 98,6 179,9 -45,2 Zysk netto 35,2 51,0 -31,1 44,6 75,7 -41,1 Przepływy operacyjne 28,7 59,8 -51,9 63,4 94,0 -32,6 Przepływy inwestycyjne -24,0 -27,4 12,4 -116,6 -112,3 -3,8 Przepływy finansowe 10,0 16,0 -37,7 39,4 27,6 43,1 Marża EBITDA 14,08 23,29 -9,21 8,95 16,17 -7,21 Marża netto 10,05 13,70 -3,65 4,05 6,80 -2,76 Źródło: raport kwartalny Comarchu

Polski rynek coraz trudniejszy

Jak podano w raporcie, w 2017 r. z usług IT dla sektora publicznego miał 52,5 mln zł przychodów, czyli niecałe 5 proc. całkowitych przychodów grupy Comarch. Po kontrakcie z ZUS te przychody się podwoją, bo ma mieć wartość maksymalnie 242 mln zł w cztery lata (60,5 mln zł rocznie).

Polski rynek usług IT dla sektora prywatnego najwyraźniej robi się coraz trudniejszy. Comarch stracił w kraju aż jedną piątą przychodów z sektora handlu i usług, tj. 14 mln zł w porównaniu z 2016 r. Aż o 23 proc. mniejsze przychody - czyli o 24 mln zł - firma uzyskała z sektora przemysłowego i użyteczności publicznej (energetyka, wodociągi). Wzrost nastąpił tylko w usługach dla małych i średnich przedsiębiorstw (+17 proc. rdr, +19 mln zł).

Przychodów firma szukała za granicą. Znalazła je m.in. w sektorze finansowym (banki, ubezpieczyciele itd.) na rynkach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), gdzie udało się zwiększyć sprzedaż o 27 mln zł (+226 proc. rdr). Dynamicznie rozwijały się też na tamtych rynkach segmenty handlowo-usługowy (+63 proc.) i przemysłowy (+33 proc.).

Spółka liczy w najbliższej przyszłości głównie na segment medyczny.

- Stale rozwijamy produkty informatyczne dla placówek medycznych i liczymy, że wraz z uruchomieniem środków unijnych z nowej perspektywy, ten sektor biznesu zacznie przynosić zyski. Jednak nie skupiamy się tylko na rynku krajowym, zgodnie z przyjętą w Comarch geograficzną dywersyfikacją działalności, wychodzimy z ofertą e-zdrowia poza Polskę, prowadzimy projekty w Niemczech, pozyskujemy kontrakty we Włoszech i krajach kaukaskich - powiedział Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.