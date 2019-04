ZUS kontra Comarch. KIO orzekła na korzyść ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozwiązał umowę z Comarch na utrzymanie KSI 20 lutego 2019 r. Powodem były problemy z testami gotowości - firma Janusza Filipiaka ich po prostu nie przeszła. Do tego została wezwana do zapłaty niemal 25 mln zł karyj.

Comarch odwołał się od decyzji ZUS do Krajowej Izby Odwoławczej. W skardze wskazywano m.in. na brak spełnienia przesłanek pozwalających na przyznanie kontraktu z wolnej ręki. 29 kwietnia KIO skargę oddaliła. W dodatku nie tylko uznała, że ZUS dopełnił obowiązków, ale również stwierdziła, że Comarch do chwili wydania wyroku nie poskarżyła się do sądu.