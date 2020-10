Księżopolski z Haitong: Migracja handlu do internetu przyspieszyła o 2-3 lata

"Po pierwsze, ludzie, którzy dotychczas korzystali z zakupów online, zaczęli robić to jeszcze częściej. Po drugie i chyba ważniejsze, fizyczne zamknięcie sklepów stacjonarnych i wprowadzenie obostrzeń w poruszaniu wymusiło skorzystanie z kanału online przez konsumentów, którzy do tej pory z niego nie korzystali. W efekcie oprócz naturalnego zwiększenia wolumenów zakupowych wśród obecnych klientów online, w mojej ocenie bardziej pozytywnym rezultatem wprowadzonego lockdownu było zwiększenie grupy użytkowników online (tzw. adressable market). A to będzie mieć wpływ na przyszłe dynamiki i wolumeny sprzedaży online" - dodał analityk.

"Jest to naturalny proces. Od kilku lat gospodarka światowa, a także Polska przechodzi transformację strukturalną, polegającą na przenoszeniu działalności biznesowej, ale także i tej związanej z wolnym czasem, do internetu. To spowodowało powstanie wielu nowych biznesów opartych na kanale cyfrowym. Przez wiele lat wiele z tych firm skupiało się na zdobyciu rynku i skali bardziej niż na wynikach. Dziś wiele z tych firm wypracowało odpowiednią skalę, żeby stać się atrakcyjnym podmiotem dla inwestorów giełdowych. W ścieżce giełdowej pomaga też bardzo dobry sentyment inwestorów do spółek nowych technologii, co jest odzwierciedlone w wysokich wycenach takich podmiotów" - podsumował analityk.