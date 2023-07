Kurs akcji Elektrociepłowni Będzin znowu szaleje. 3500 proc. zysku od początku roku

Elektrociepłownia Będzin SA to w 2023 r. niespodziewanie lider wzrostów na polskiej giełdy – choć w atmosferze afery. – To spekulacyjne eldorado – komentuje dla money.pl Daniel Kostecki z CMC Markets. Przestrzega jednak każdego, kto widziałby tu okazję do łatwego zarobku.